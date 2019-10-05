نوع من الخضراوات يخلصك من سمنة البطن والأرداف بسرعة غير متوقعة



وجبة الفطور:

قطعة جبن قريش + شرائح من الفجل + كوب من بذور الكتان



وجبة الغذاء:

سلاطة فجل + صدر دجاج مشوى أو 2 شريحة من اللحم المشوى + 3 ملاعق أرز بسماتى



وجبة العشاء:



بيضة مسلوقة + سلطة فجل وخس + شريحة توست



يمكنك تناول كوب من القرفة والجنزبيل والمريمارين كل ساعتين وستدهشين بالنتيجة .

ونقدم إليك خطة رجيم الفجل لمدة 7 أيام والتي يعرضها موقع برايت سايد حيث يساعد الفجل على حرق السعرات وتنظيم عملية الهضم وضبط ضغط الدم بنسبة كبيرة لغناه بمضادات الأكسدة.