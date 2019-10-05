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مرأة

نوع من الخضراوات يخلصك من سمنة البطن والأرداف بسرعة غير متوقعة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:35 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
لديك مناسبة قريبة وتريدين رجيم سريع لحرق ونسف الدهون، يمكنك الاعتماد على النظام الغذائى التالى فهو يحول جسمك لمكينة حرق دهون ويخلصك من سمنه الأرداف والبطن.

ونقدم إليك خطة رجيم الفجل لمدة 7 أيام والتي يعرضها موقع برايت سايد حيث يساعد الفجل على حرق السعرات وتنظيم عملية الهضم وضبط ضغط الدم بنسبة كبيرة لغناه بمضادات الأكسدة.

وجبة الفطور:
قطعة جبن قريش + شرائح من الفجل + كوب من بذور الكتان

وجبة الغذاء:
سلاطة فجل + صدر دجاج مشوى أو 2 شريحة من اللحم المشوى + 3 ملاعق أرز بسماتى

وجبة العشاء:

بيضة مسلوقة + سلطة فجل وخس + شريحة توست

يمكنك تناول كوب من القرفة والجنزبيل والمريمارين كل ساعتين وستدهشين بالنتيجة .
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