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توك شو

جاسوسة إسرائيلية.. لماذا أوقفت السلطات الإيرانية هذه الفتاة؟.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:06 م
نتنياهو وروحانى
نتنياهو وروحانى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو تفاصيل توقيف السلطات الإيرانية هذه الفتاة.

قالت الخارجية الروسية إن السفير الإيراني لدى موسكو أكد أن توقيف الصحفية الروسية يوليا يوزيك في طهران كان من أجل الحصول على توضيحات.

وكانت الخارجية قد دعت السفير الإيراني في موسكو إلى مقرها لبحث ملابسات توقيف الصحفية بتهمة التعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد صرحت اليوم السبت أن إسرائيل تنتظر انتقام إيران من محاولة تل ابيب اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
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