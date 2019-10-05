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محافظات

معجزة عسكرية لم ولن تتكرر.. محافظ القليوبية يتحدث عن حرب أكتوبر وأبطالها..صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:09 م
محافظ القليوبية يتحدث
محافظ القليوبية يتحدث عن حرب أكتوبر وأبطالها
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إبراهيم الهوارى
زار الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم، النصب التذكارية للشهداء بمدينة بنها أمام محطة القطار ووضع إكليلا من الزهور تخليدا لذكرى شهداء المحافظة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن بحروب مصر وآخرها حرب أكتوبر المجيدة فى عام 1973، ذلك في إطار الإحتفال بالذكرى الـ 46 للعبور العظيم.

رافق المحافظ، كل من اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والعقيد أركان حرب أيمن كمونة المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية من الشرطة ورجال القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية.

وقرأ محافظ القليوبية وجميع الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد إجلالًا لأرواح كل شهداء الوطن.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال والذى شهد لهم العالم أن هذه معجزة عسكرية لم ولن تتكرر في تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم.
معجزة عسكرية لم ولن تتكرر.. محافظ القليوبية يتحدث عن حرب أكتوبر وأبطالها..صور
معجزة عسكرية لم ولن تتكرر.. محافظ القليوبية يتحدث عن حرب أكتوبر وأبطالها..صور
معجزة عسكرية لم ولن تتكرر.. محافظ القليوبية يتحدث عن حرب أكتوبر وأبطالها..صور
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