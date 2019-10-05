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مرأة

بشرى سارة.. علاج جديد لهذا النوع من السرطان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:05 م
صدى البلد
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قسم المرأه
يعتبر سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان انتشارًا وفي الماضي كان سرطان الجلد النقيلي غير قابل للعلاج ودليل على ذلك إجماع ما قاله البروفيسور جيميس لاركين، استشاري الأورام في المملكة المتحدة في بيان صحفي لا يمكن علاجة بمجرد انتشاره.

ووفقا لموقع healthline، منذ عقد من الزمن نجا شخص واحد فقط من بين كل 20 شخصًا تم تشخصيهم بسرطان الجلد بعد مرور من 3 إلى 5 سنوات من معرفتهم.

وأثبتت الدرسات أن نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد غير المعالج سابقًا، على قيد الحياة الآن والفضل يعود إلى أدوية العلاج المناعي.

وأضافت الدراسة أن أدوية تعزيز المناعة في الجسم تؤدي إلى تحسين معدلات العلاج وتساعد على البقاء على قيد الحياة.

وأردفت الدراسة أن ثلاث أرباع من المرضي الذين خضعوا للعلاج المناعي تخلوا عن العلاج الروتيني وأصبحت أدوية تعزيز المناعة شعاع من الأمل لهم.
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