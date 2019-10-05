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أخبار العالم

بسبب 6 مليارات دولار.. أزمة مالية كبيرة تواجه الري في السودان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:08 م
وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري السودانية
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وكالات
أقر المهندس صديق يوسف مدير عمليات الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بجملة من الصعوبات الماليه التي تواجه وكالة الري.

وأعلن يوسف في تصريح لوكالة أنباء السودان (سونا) عن التصديق بمبلغ 400 مليون جنيه بدلا عن 6 مليارات جنيه مقترح موازنة الري للموسم الزراعي ٢٠١٩م-٢٠٢٠م مما أثر على صيانة مواعين وآليات الري.

وأشار المسئول السوداني إلى أن وكالة الري خصصت 294 مليون لمشروع الجزيرة منها 230 مليون جنيه لصيانة الأبواب وإزالة الاطماء بالجزيرة.

وقال إن المنفذ من المياه حتى اليوم يبلغ 37 مليون متر مكعب والأمطار غطت العجز فيه مؤكدا جاهزية الري للموسم الشتوي، مبينا أن الآليات بالمشروع كافية.

ولفت إلى أن العمل يسير بنظام الورديتين لتأهيل الشركات المتوقفة لتجهيز القنوات وصيانة الأبواب ومنظمات القنوات إضافة لإنتظام العمل وفق الأولويات في صيانة الكباري والمنظمات الوسيطة وشدد يوسف علي ضرورة مراجعة التركيبة المحصولية والإلتزام الصارم بالمحددات الفنية ومراعاة قيمة المياه وتوظيفها بالصورة المثلى.
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