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تعليم

لا يهدف للربح.. رفع علم مصر على مقر فرع جامعة بنها الجديد بالعبور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:13 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن رفع أعلام مصر ومحافظة القليوبية وجامعة بنها اليوم علي مقر فرع الجامعة الجديد بمدينة العبور بعد تشغيله لأول مرة هذا العام وذلك فى اطار الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وأكد السعيد حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشآت الجديدة بفرع الجامعة، بالعبور لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية.
وأشار إلى أن فرع الجامعة الجديد بالعبور لا يهدف للربح، ويهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مميز ومؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح رئيس الجامعة ان الدراسة بدأت هذا العام بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها الجديد بالعبور، وهى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.
لا يهدف للربح.. رفع علم مصر على مقر فرع جامعة بنها الجديد بالعبور
لا يهدف للربح.. رفع علم مصر على مقر فرع جامعة بنها الجديد بالعبور
لا يهدف للربح.. رفع علم مصر على مقر فرع جامعة بنها الجديد بالعبور
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