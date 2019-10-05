لا يهدف للربح.. رفع علم مصر على مقر فرع جامعة بنها الجديد بالعبور

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن رفع أعلام مصر ومحافظة القليوبية وجامعة بنها اليوم علي مقر فرع الجامعة الجديد بمدينة العبور بعد تشغيله لأول مرة هذا العام وذلك فى اطار الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وأكد السعيد حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشآت الجديدة بفرع الجامعة، بالعبور لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية.

وأشار إلى أن فرع الجامعة الجديد بالعبور لا يهدف للربح، ويهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مميز ومؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.



