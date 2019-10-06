لن ننساهم.. أبطال أكتوبر من مطروح: حجاج أول شهيد لواء مشاة.. والساعدي ترك ابنه في المهد واستشهد على خط بارليف

سطروا تاريخ مصر بأحرف من نور، ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتعيش مصر حرة مستقرة، ضحوا بالنفيس والغالي لاستعادة الأرض المحتلة، وقدموا ملحمة أذهلت العالم وأسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر في حرب أكتوبر 1973.



ملحمة أكتوبر شارك فيها كل فصائل الشعب أمام المحتل اليهودي، ومن أبرز المشاركين من محافظة مطروح البطل محمد الساعدي خليل المعبدي القطعاني، الذي انضم إلى صفوف المحاربين من مواليد 1951م، وكان مجندًا بسلاح الصاعقة، وأول من استشهدوا في يوم 6 أكتوبر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على تراب سيناء الحبيبة بعد اقتحام خط بارليف مباشرة.



والساعدي ترك ابنه الوحيد إبراهيم، في المهد وحمل السلاح للزود عن التراب الوطني، وتخليدًا لذكراه أطلق اسمه على أحد شوارع مدينة السلوم.



ومن هؤلاء الرجال الشهيد الملازم أحمد عبد الكريم حجاج، فهو مواليد سنة 1949 بمدينة مرسى مطروح والتحق بالكلية العسكرية بعد حصوله على الثانوية العامة سنة 1968 وبعدها بـ9 أشهر انتقل إلى الكلية الحربية، وعقب تخرجه تم اختياره للالتحاق باللواء 130 مشاة الأسطول، وهو أول لواء يتم تشكيله بهذا السلاح الجديد على الجيش المصري وجيوش الشرق الأوسط كلها.



واستشهد أثناء عودته لإنجاز بعض المهام بالضفة الغربية للقناة، وليكون أول شهيد لواء مشاة في الجيش المصرى، وتخليدًا لذكرى البطل الشهيد أطلق اسمه على أكبر مدرسة ثانوية في المحافظة.



ومن بين شهداء العبور الشهيد "غيضان مير محمد عفون زهويق العبيدي"، وكان مجندًا بالوحدة 20، سائق سيارة خاصة بنقل أحد قيادات الجيش الثالث الميداني، ومع اندلاع الحرب وتقدم القوات والتوغل داخل سيناء، تم استهداف سيارته وبرفقته قائد الكتيبة وتحولت جثثهم إلى أشلاء وروت دماؤهم أرض سيناء التي دفنوا فيها.



وهناك الشهيد "محمد عبد الحليم محمد أحمد المعناوي"، التحق بالقوات المسلحة عقب تخرجه في كلية التربية الرياضية وكان مجندًا بسلاح المشاة وقاتل بشجاعة حتى استشهد في يوم 12 أكتوبر.



وهناك أيضا الشهيد "محمد مصطفى عبد الرحمن الرويني" ، من مواليد قرية سيدي حنيش بمطروح، وتطوع في سلاح المشاة بالقوات المسلحة، وعبر خط بارليف يوم 6 أكتوبر 1973، واستشهد ودفن بقلب سيناء ثم نقل جثمانه بعد ذلك وأعيد دفنه بمقابر الإسماعيلية، ومنحه الرئيس محمد أنور السادات نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى تقديرًا لشجاعته.



وهناك الكثير من أبناء مطروح الذين كانوا لهم دور في الحرب منهم الشهيد "عبد ربه خالد عبد القادر السمالوسي" والشهيد "محمد الساعدي خليل المعبدي"، وهناك من الأبطال الذين شاركوا في الحرب وفرحوا بانتصارهم منهم من علي قيد الحياة ومنهم من لقي ربه المقاتل "عوض بو مجاور العبيدي"، المقاتل "عبد المالك تماوي الفردي"، العميد "إبراهيم عبد السيد مسعود المالكي"، بن قبيلة الموالك، والعميد "صابر كاسح العشيبي".