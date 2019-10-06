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طابا منتجع سياحي ينافس العالمية.. شباب البدو يتحدثون لغات عديدة مع الزوار.. وأصحاب الجمال ينزهون السياح على الشواطئ

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:29 م
أصحاب الجمال
أصحاب الجمال
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أيمن محمد
  • شبكة من الخدمات من بينها مشروع حماية طابا من السيول بقيمة ٢ مليار جنيه
  • إنشاء عدد من مدارس التعليم الأساسي وتطوير المستشفى العام
  • وشباب البدو: السياحة والطبيعة رأس مال طابا فهي لقمة عيشنا ومصدر رزقنا


يعتمد شباب البدو بمدينة طابا على السياحة بشكل رئيسي في العمل وكسب العيش، حيث إنها نشاط أساسي منذ استرداد طابا من الاحتلال الإسرائيلي بالتحكيم الدولي ١٩ مارس ١٩٨٩م، حيث ظهرت طابا كمنتجع سياحي ينافس المنتجعات العالمية، خاصة بعدما عرفت طابا عالميا بعد انتصار مصر دبلوماسيا في استردادها.

ويقوم ملاك القرى والمنتجعات السياحية، بتوفير فرص عمل للسكان الأصليين، علاوة على توفير المستثمرين بعض الخدمات، حيث قام بعض رجال الأعمال بإنشاء قرية بدوية نموذجية لبدو طابا تشمل مساكن متميزة ومدرسة وحدة صحية ومدرسة ومكتبة ومسجد وفرت كل الخدمات لبدو طابا.

وحرصت المنتجعات السياحية على توفير فرص العمل لهم، وكذلك تشغيل الجمال والإبل على الشواطئ وحمل السياح عليها والتقاط الصور التذكارية.

ويقول محمد صالح، من قبيلة الحيوات بطابا، صاحب جمل، إنه يعمل على الشاطئ بجمله بترحيب من ملاك المنتجعات السياحية، مشيرا إلى أن كل شباب طابا يعملون بالسياحة، وبدون سياحة لا يوجد عمل.

وأوضح أن شباب البدو يجيدون التعامل مع السياح ويتحدثون لغات عديدة.

وأكد محمود سويلم، من شباب طابا، أن السياحة والطبيعة رأس مال طابا، وشباب البدو يحافظون عليها، فهي لقمة عيشهم ومصدر رزقهم.

وأوضح عبد الله سليمان، من شباب طابا وصاحب جمل، أن ملاك المنتجعات السياحة المصريين وفروا فرص عمل لهم بالسماح للجمال والإبل بالعمل على الشواطئ الخاصة بالفنادق والمنتجعات السياحية بدون فرض رسوم أو مبالغ مالية.

في سياق متصل، قامت الدولة بمد مدينة طابا بشبكة من الخدمات والمرافق، من بينها مشروع حماية طابا من السيول، والذي تكلف ٢ مليار جنيه، وتوفير عدد من مدارس التعليم الأساسي بعد غاب عنها التعليم فترة كبيرة، علاوة على تطوير مستشفى طابا العام وإنشاء مركز شباب متطور ووحدات سكنية.
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