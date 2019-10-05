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أخبار البلد

زيادة المرتبات الأبرز.. المعلمين تكشف عن أهم مطالبهم في اليوم العالمي لـ المعلم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:53 م
خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين
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شيماء مجدي
تحتفي دول العالم كل عام يوم 5 أكتوبر باليوم العالمي للمعلم، وذلك للإشادة بدور المعلمين حول العالم، وسوف يتم الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار (المعلمون الشباب.. مستقبل مهنة التعليم)، وفي هذا الصدي رصدت صدي البلد تقريرا حول أهم مطالب المعلمين .

في البداية ، أكد إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين ، أن المعلم هو أساس المجتمع والحضارات تقوم علي التعليم وعلي الرغم من ذلك فإن هناك العديد من المعلمين لديهم المطالب لم يتم تحقيقها حتي الآن .

وكشف "شاهين" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" عن أهم مطالب المعلمين وهي إنصافهم في المرتبات ، حيث أن الجهاز المركزي للمعلومات أكد أن المرتب الذى يحصل عليه المعلم أقل مرتب في مصر من بين الوظائف الأخري ، لافتا إلي أن مرتبات المعلمين لم تزيد حتي الآن منذ عام 2014 وهذا مخالف للقانون 155 .

وأشار "وكيل أول المعلمين" إلي أن المعلمين في جميع أنحاء مصر مازالوا يتعرضون للإهانة من الطلاب وأولياء الأمور لذا يجب وضع حد لهذا مع تكريم المعلمين ومنحهم جميع حقوقهم .

ولفت إلي أن نقص المعلمين بالمدارس يسبب مشكلة ،فلدينا مليون و 350 الف معلم حيث تضطر كل إدارة انتداب عدد من المعلمين إلي محافظات أخري مما يكلفهم مصاريف للنقل غير المصاريف الإدارية مما يكون عبء كبير علي المعلم مع ضعف الرواتب من جانب آخر .

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة تخصيص يوم لإقامة احتفال بيوم المعلم بحضوره مع تكريم المثال النموذجي للمعلم سواء من حفظة القرآن مثلا أو من عمل شئ إيجابي يعود بالنفع علي المجتمع .

و صرح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بأن التعليم يمثل الرافعة الأولى لحضارة المجتمعات وتقدمها، ولا يكون التعليم كذلك إلاّ بوجود معلم كفء يدرك أهمية التعليم وأهمية الإنسان ودور التعليم في بناء شخصيته ونمائه.

وأوضح الزناتي أن اليوم العالمي للمعلم يلفت الانتباه إلى الحاجة لرفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلم والمتعلم فقط بل لأجل المجتمع والمستقبل والجيل القادم، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام "المعلمون الشباب.. مستقبل المهنة" يسلط الضوء على الحاجة إلى دعم المعلمين والمعلمات في ممارساتهم المهنية.

وأعرب نقيب المعلمين عن شكره للمعلمين والمعلمات تقديرًا لدورهم الأساسى في عملية التنمية، قائلًا : "نستأمنكم على حياة وعقول فلذات أكبادنا وأنتم أهل للثقة والمحبة.
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