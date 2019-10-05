بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

تصدرت اليوم الفوشونيستا فوز الفهد تريند جوجل واصبحت الاكثر بحثا علي محركات البحث جوجل، وتعتبر فوز فهد من اكثر البلوجر التي يعتمد عليها السعوديات في اطلالاتهن .
من ابرز واجمل مايميز اطلالات فوز الفهد انها تحاول الظهور بملابس كلاسيكية بطريقة كاجول وذلك بمزج الاطلالة بعض اللمسات التي تجعل الاطلالة كاجول .
وتظهر فوز الفهد بجاكت كلاسيك طويل علي شورت جينز وكوتشي رياضي، اما عن الاطلالت السهرة والسوارية دائما تعتمد علي فساتين اللون الواحد دون التكلف والاعتماد علي الوان متناسقة .
ومن المعروف عن فوز الفهد انها تعتمد مكياج هادئ دون المبالغة.
من ابرز واجمل مايميز اطلالات فوز الفهد انها تحاول الظهور بملابس كلاسيكية بطريقة كاجول وذلك بمزج الاطلالة بعض اللمسات التي تجعل الاطلالة كاجول .
وتظهر فوز الفهد بجاكت كلاسيك طويل علي شورت جينز وكوتشي رياضي، اما عن الاطلالت السهرة والسوارية دائما تعتمد علي فساتين اللون الواحد دون التكلف والاعتماد علي الوان متناسقة .
ومن المعروف عن فوز الفهد انها تعتمد مكياج هادئ دون المبالغة.