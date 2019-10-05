Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تكليف عبد الحميد غلاب عميدًا مؤقتًا لـ ألسن كفر الشيخ

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالحميد علي علي غلاب، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية الألسن للعام الأكاديمي 2019م / 2020م.

تخرج الدكتور عبد الحميد غلاب، في كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، في يناير 1989م، وحصل على درجة الماجستير عام 1995م، ونال درجة الدكتوراة في اللغة الإسبانية عام 2002م، من جامعة كومبلتنس الإسبانية.

وعُيّن غلاب مدرسًا مساعدًا بكلية الألسن جامعة المنيا، في ديسمبر 1997م، ورُقِّي مدرسًا بنفس الكلية في نوفمبر 2002م، إلى أن وصل إلى درجة أستاذ مساعد في ديسمبر عام 2012م.

وكان الدكتور عبد الحميد غلاب، يشغل منصب وكيل كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من 9 نوفمبر عام 2016م، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.
Advertisements

ترشيحاتنا

مدرب أسوان: الهزيمة ثقيلة أمام الأهلي ولم أكن أتوقعها

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

على خطى رانيا يوسف.. رضوى الشربيني تحظر إبراهيم سعيد من تويتر بسبب أبو تورتة

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بشدة بعد مباراة ليستر سيتي.. تفاصيل

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة

بعد خماسية الأهلي.. رد فعل عنيف من جماهير أسوان ضد مدرب الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها