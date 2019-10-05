تكليف عبد الحميد غلاب عميدًا مؤقتًا لـ ألسن كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالحميد علي علي غلاب، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية الألسن للعام الأكاديمي 2019م / 2020م.





تخرج الدكتور عبد الحميد غلاب، في كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، في يناير 1989م، وحصل على درجة الماجستير عام 1995م، ونال درجة الدكتوراة في اللغة الإسبانية عام 2002م، من جامعة كومبلتنس الإسبانية.





وعُيّن غلاب مدرسًا مساعدًا بكلية الألسن جامعة المنيا، في ديسمبر 1997م، ورُقِّي مدرسًا بنفس الكلية في نوفمبر 2002م، إلى أن وصل إلى درجة أستاذ مساعد في ديسمبر عام 2012م.



