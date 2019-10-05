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رياضة

محمد صلاح يخرج مصابا في مباراة ليفربول وليستر سيتي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:53 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
خرج محمد صلاح لاعب فريق ليفربول مصابا في المباراة امام فريق ليستر سيتي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونزل بدلا من محمد صلاح ادم لانانا ، والنتيجة الحالية تعادل ايجابي بنتيجة هدف لكل منهما

جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 41 من عمر المباراة وتعادل ماديسون لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 80 من زمن المباراة .

واهدار مهاجمي فريق ليفربول وعلي رأسهم محمد صلاح العديد من الفرص والهجمات يسهل التسجيل منها وهز شباك ليستر سيتي الا انها برعونه تكون خارج الملعب .

وكان ليفربول قد فاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تفوق ليستر سيتي على توتنهام 2 - 1.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث بـ 14 نقطة.
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