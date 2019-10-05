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محافظات

كل نقطة بتفرق.. رئيس حي النزهة يناشد المواطنين ترشيد المياه..فيديو وصور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:12 م
اللواء خالد عقل
اللواء خالد عقل
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة عم إطلاق عدة إجراءات لتطبيق مبادرة ( كل نقطة بتفرق)، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد على تفعيل مبادرة ( كل نقطة بتفرق) لترشيد استهلاك المياه باستخدام الموفرات بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياة الشرب بالقاهرة.

وأوضح أنه تم إطلاق حملة توعوية من خلال صفحات الحى الرسمية والمركز التكنولوجي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خالد عقل أنه تم تصميم عدة بوسترات ارشادية وتصميمات وفقا للمبادرة لترشيد استهلاك المياه ، على أن يتم توزيعها بدائرة الحى للمناطق السكنية والمحال التجارية.

وأكد على توحيد الجهود والرسائل والمفاهيم لتصل لكافة الفئات العمرية بنفس الدلالات، ما يعمق أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها قضية وطنية.


كل نقطة بتفرق.. رئيس حي النزهة يناشد المواطنين ترشيد المياه..فيديو وصور
كل نقطة بتفرق.. رئيس حي النزهة يناشد المواطنين ترشيد المياه..فيديو وصور
كل نقطة بتفرق.. رئيس حي النزهة يناشد المواطنين ترشيد المياه..فيديو وصور
كل نقطة بتفرق.. رئيس حي النزهة يناشد المواطنين ترشيد المياه..فيديو وصور
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