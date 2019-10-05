المشدد 5 سنوات لـ سايس لحيازته ألف قرص مخدر في السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل " سايس جراج " بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك لاتهامه بحيازة آلف قرص مخدر، بقصد الإتجار في منطقة السلام.





بداية الواقعة كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " و.ع" وشهرته "سيد"، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى ترويج واتجار الأقراص المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.





وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من ألف قرص مخدر.





وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



