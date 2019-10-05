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منوعات

قاضٍ يحاول الانتحار ويطلق النار في صدره خلال محاكمة بـ تايلاند.. صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:25 م
صدى البلد
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أحمد شريف
حاول قاضٍ قتل نفسه في المحكمة بعد تبرئة خمسه متهمين، كان يواجه ثلاثة منهم عقوبة الإعدام.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، نجا القاضي خاناكورن بيانشانا من محاولة الانتحار في قاعة المحكمة التايلاندية، بعد أن أطلق النار على نفسه.

ذكرت صحيفة بانكوك بوست بأن المتواجدين بمحكمة مقاطعة يالا صدموا، عندما اخرج القاضي مسدسه وأطلق النار في صدره في نهاية جلسة الاستماع ظهر يوم الجمعة الماضية.

وبعد أن أطلق القاضي النار على نفسه نقل على الفور إلى المستشفى، و خضع لعملية جراحية حيث لم تكن اصابته مهددة للحياة.

واوضحت صحيفة واشنطن بوست أن محاولة القاضي للانتحار أثارت مخاوف محلية من تدخل السلطة في القضية.

وقال المتحدث باسم مكتب القضاء لوسائل الإعلام إن القاضي تصرف بدافع الإجهاد الناجم عن أمور شخصية.

فيما تخطط السلطات لإطلاق تحقيق شامل في الحادث.
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