بعد خماسية الأهلي.. رد فعل عنيف من جماهير أسوان ضد مدرب الفريق

انتشرت حالة من الغضب والاستياء بين جماهير اسوان بعد الخسارة الكبيرة امام الاهلي بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب الفريق الازرق ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.



وطالبت جماهير اسوان بإقالة مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق بعد الظهور بأداء سيئ للغاية خلال منافسات بطولة الدوري الممتاز وفشله في حصد اول ثلاث نقاط حتي الان.



وخسر فريق اسوان امام فريق مصر المقاصة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين وبعدها التعادل مع اف سي مصر واخيرا الخسارة من الاهلي بـ خمسة اهداف مقابل هدف.



وتساءل الجماهير عن موقف بدارة سيلا هداف الفريق في دوري القسم الثاني الذي سجل 19 هدفا وقاد الازرق لإعتلاء صدارة مجموعة الصعيد والصعود لدوري الاضواء والشهرة.



وحسب مصادر مقربة من اللاعب فإن المشكلة بينه وبين الادارة سبب قيمة تجديد العقد والذي تم الاتفاق عليه قبل انضمامه للفريق في القسم الثاني وهو ما قوبل بالرفض بعدها .