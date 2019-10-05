الدوري المصري .. تعادل الإنتاج الحربي والمقاولون سلبيا في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الإنتاج الحربي والمقاولون العرب بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .



وفشل الفريقين خلال الشوط الأول في استغلال الفرص التي أتيحت لهم أمام مرمى كل فريق.



ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما يحل الإنتاج الحربي فى المركز السابع برصيد 3 نقاط.