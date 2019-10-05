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رياضة

شاهد| احتفال إبراهيم حسن بتخرج ابنته سارة في الجامعة الألمانية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:36 م
ابراهيم حسن ونجلته
ابراهيم حسن ونجلته سارة
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ملك موسى
حرص إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على الاحتفال اليوم السبت بتخرج ابنته سارة.

ونجحت سارة إبراهيم حسن في التخرج في الجامعة الألمانية لتنتهي من المرحلة الدراسية وتبدأ رحلة حياتية جديدة.

الجدير بالذكر أن إبراهيم حسن يتولى حاليًا مسئولية إدارة فريق الكرة الأول بسموحة، في الجهاز الفني الذي يقوده توءمه العميد حسام حسن.
شاهد| احتفال إبراهيم حسن بتخرج ابنته سارة في الجامعة الألمانية
شاهد| احتفال إبراهيم حسن بتخرج ابنته سارة في الجامعة الألمانية
شاهد| احتفال إبراهيم حسن بتخرج ابنته سارة في الجامعة الألمانية
شاهد| احتفال إبراهيم حسن بتخرج ابنته سارة في الجامعة الألمانية
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