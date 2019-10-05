Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يتقدم بهدفين على الفيحاء في الشوط الأول بـ الدوري السعودي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:38 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تقدم الأهلي على مضيفه الفيحاء السعودى بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

سجل هدف الأهلي الأول في اللقاء، مهاجم الفريق دجانيني تفاريس فى الدقيقة 26، بعدما وضع الكرة من فوق عامر شفيع حارس الفيحاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل عبد الباسط هندي الهدف الثاني للأهلي من ضربة رأسية على يسار حارس الفيحاء.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى ترتيب الدورى السعودى بينما يحتل الفيحاء المركز الثانى عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي جدة يسقط في فخ التعادل مع العدالة 1-1 بالجولة الافتتاحية للدوري السعودي

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتقدم على شيفليد يونايتد بهدفين فى الشوط الأول..فيديو

الدوري السعودي.. الأهلي يفوز على الفتح بهدفين

الدوري السعودي ..الحزم يخطف 3 نقاط من الاتحاد الجريح

ترشيحاتنا

أيمن نصري:هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تجندان شباب الإخوان للهجوم على مصر

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بشدة بعد مباراة ليستر سيتي.. تفاصيل

معهد بريطاني: بن سلمان هزم أردوغان .. والأتراك كرهوا جماعة الإخوان

مصر: عدم التوصل الى اتفاق فى سد النهضة لتراجع إثيوبيا عن مبادئ 2015

أول تعليق من فايلر بعد خماسية الأهلي في شباك أسوان

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة