الأهلي يتقدم بهدفين على الفيحاء في الشوط الأول بـ الدوري السعودي

تقدم الأهلي على مضيفه الفيحاء السعودى بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.





سجل هدف الأهلي الأول في اللقاء، مهاجم الفريق دجانيني تفاريس فى الدقيقة 26، بعدما وضع الكرة من فوق عامر شفيع حارس الفيحاء.





وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل عبد الباسط هندي الهدف الثاني للأهلي من ضربة رأسية على يسار حارس الفيحاء.



