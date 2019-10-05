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محافظات

لماذا منعت رأس البر المواطنين من نزول الشاطئ؟

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:55 م
لماذا منعت رأس البر
لماذا منعت رأس البر المواطنين من نزول الشاطئ ؟
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زينب الزغبي
حذرت مدينة رأس البر بدمياط المواطنين والمصطافين من عدم نزول الشاطئ خلال هذه الأيام معلنة نهاية الموسم الصيفي.

واكدت المدينة على منع المواطنين من النزول إلى الشواطئ خوفا على أرواحهم من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه ولأول مرة بمدينة رأس البر ينتهى الموسم الصيفى لهذا العام بدون غرقى أو مفقودين وذلك مقارنة بالأعوام الماضية والتى كان يتجاوز بها أعداد الغرقى العشرات، مضيفة أنه تم تكثيف الجهود خلال الشهور الماضية لتأمين الشواطئ بالإضافة إلى إنتشار رجال ومعدات الإنقاذ والعمل الدائم نحو تقديم أفضل الخدمات لرواد المدينة الذين توافدوا عليها من كافة المحافظات.

وعلى صعيد آخر، أكدت المحافظ أيضًا أنه وبالمقارنة بالأعوام الماضية تضاعف إيرادات بوابتى مدينة رأس البر بعد تطويرهما والعمل بالنظام الإلكتروني بهما لإحكام الرقابة على الايرادات الواردة، مشيرة إلى نجاح مشروع الطفطف بعد عودته هذا العام باعتباره وسيلة انتقال ترفيهية كانت تتميز بها المدينة وتوقفت لعدة سنوات، كما صرحت الدكتورة منال عوض أن رأس البر قد شهدت أعمال التنسيق الحضارى لعدد من الشوارع والمناطق الرئيسية بها بهدف استعادة مكانة المدينة بما يتناسب مع موقعها الفريد الذى حباها الله به.

وقد أشادت محافظ دمياط بتلك الجهود والتى تعد إنجازا واضحا تفردت به المدينة خلال مدة قصيرة، حيث توجهت بخالص الشكر والتقدير للواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و السادة نواب رئيس الوحدة المحلية و كذلك ممثلى شركة الإنقاذ وجميع القائمين على تلك الأعمال لما بذلوه من جهد لنجاح الموسم الصيفى لهذا العام.
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