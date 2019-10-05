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أخبار العالم

عودة الهدوء إلى العراق.. السلطات تتوعد المسئولين عن إطلاق الرصاص الحي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:39 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
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وكالات
أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين. 

وأشار صالح وعبد المهدي، في بيان، على ضرورة التصدي الحازم لمن أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وقوى الأمن. 

وبحث الجانبان السبل الكفيلة لتدارك الأحداث بما يضمن استقرار العراق وعلى سلامة المتظاهرين ومحاسبة المتورطين في العنف. 

وفي وقت سابق، أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، اليوم السبت، قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة.

وأكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لوكالة الأنباء العراقية أن "المجلس أصدر قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة".
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