عودة الهدوء إلى العراق.. السلطات تتوعد المسئولين عن إطلاق الرصاص الحي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.





وأشار صالح وعبد المهدي، في بيان، على ضرورة التصدي الحازم لمن أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وقوى الأمن.





وبحث الجانبان السبل الكفيلة لتدارك الأحداث بما يضمن استقرار العراق وعلى سلامة المتظاهرين ومحاسبة المتورطين في العنف.





وفي وقت سابق، أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، اليوم السبت، قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة.



