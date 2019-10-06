برلماني: لسنا في حاجة لعودة وزارة الإعلام

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئات الإعلامية الثلاث، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تجعل ليس هناك حاجة لعودة وزارة الإعلام.



وأضاف النائب نادر مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مسألة ضبط الأداء الإعلامي، لا ترتبط فقط بإنشاء كيانات، وإنما تحتاج أيضًا إلى إصلاح داخل المؤسسات الإعلامية ذاتها.



وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أنه لو تطلب الأمر عودة وزارة الإعلام مرة أخرى للمساهمة في ضبط الأداء الإعلامي فلا مانع، إلا أنه لا يرى حاجه لعودتها مجددًا.



وكان عدد من المتخصصين في مجال الإعلام، قد طالبوا بعودة وزارة الإعلام مرة أخرى، بعد الأنباء التي راجت حول وجود تعديلات وزارية منتظرة.