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رغم أدائها في الأسبوع السابق.. مبيعات البورصة ترتفع لـ1.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي وارتفاع العقارات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:00 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أسهم العقارات تسجل مليار جنيه بتعاملات البورصة
1.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام
متفوقا على الجميع.. مؤشر الأسهم المتوسطة يربح 4.5% الأسبوع الماضي

مثلت تعاملات المصريين 66.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.5 % و سجل العرب 9.1 %.

سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1784 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 516.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 71.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.2 % والعرب على 10.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 96.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 147 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع العقارات قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 546.9 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 967.1 مليون جنيه.

تلاه قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك بتداول 404.4 مليون ورقة مالية بقيمة 772.5 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بتداول 11.6 مليون ورقة مالية بقيمة 686.9 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الاتصالات بتداول 256.3 مليون ورقة مالية وبقيمة 218 مليون جنيه، ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية بتداول 41.6 مليون ورقة مالية وبقيمة 195.2 مليون جنيه.

ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 39.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 191 مليون جنيه، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بتداول 27.5 مليون ورقة مالية بقيمة 169 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر الأسهم المتوسط بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.2% متفوقا على ارتفاع باقي المؤشرات، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14217 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 2.6%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 4.5% مسجلا 522.31 نقطة.

وسجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.5% مغلقا الفترة عند مستوى 17135 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.5 % مغلقا عند 17135 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 4.23 % مغلقا الفترة عند 1396 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 18 مليار جنيه مسجلا مستوى 713.8 مليار جنيه مقابل 695.8 مليار جنيه.
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