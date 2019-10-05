أحد أبطال أكتوبر: هذا هو سبب نصر العاشر من رمضان

ملحمة أذهلت العالم، حرب أكتوبر جسد فيها المصريون بطولات ملحمية على أرض سيناء الحبيبة، ليثبتوا للعالم أجمع أن عزيمة المصريين التي لا تقهر، ونضالهم لا ينضب، وان الجندي المصري خير أجناد الأرض.



وفي الذكرى ٤٦ لانتصار أكتوبر المجيد، يروي صدى البلد أحد هذه البطولات مع احد الجنود البواسل.



المجند عبد الحميد عبد الرحيم جفلان، من ابطال الدفاع الجوي قيادة اللواء ١٠٦ دفاع جوي، من محافظة المنيا مركز ملوي قرية تندة.



البطل عبد الحميد، من أول الذين عبروا من معبر الفردان رقم ٦ بالقرب من الإسماعيلية، قائلا: "كنا ننتظر لحظة العبور كأنه يوم عرس، وكلنا حماس وتطلع للنصر" .



وأضاف أن الجنود انتشروا على الجبهة كالأسود ليفترسوا كل من وقف أمامهم، ليسطروا تاريخا اسودا للإسرائيليين، ويثبتوا ان عقلية الجندي المصري لا تفل.



وأشار البطل عبدالحميد، أنه من ضمن الجنود الذين عاصروا حصار دبابة عساف ياجوري قائد اللواء ١٩٠ مدرعات الإسرائيلى آنذاك، إلى أن قام بتسليم نفسه بعد رفع الراية البيضاء.



وقال إن الجندي المصري يمتلك الإرادة القوية، وهو السبب الحقيقي وراء نصر أكتوبر، لرد الكرامة، وتدمير خط بارليف خير مثال لذلك.