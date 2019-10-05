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اقتصاد

البنك المركزي: تراجع طفيف بودائع البنوك لـ 4 تريليونات جنيه في يوليو الماضي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:41 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
انخفضت ودائع البنوك بنهاية يوليو الماضي إلي نحو 4 تريليونات جنيه بعد أن كانت 4.01 تريليون جنيه في يونيو السابق بفارق 10مليارات جنيه، ومقارنة بـ 3.93 تريليون جنيه في مايو السابق له بفارق 70 مليار جنيه.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الودائع الحكومية بلغت 583.64 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 610.5 مليار جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 5.92 مليار جنيه في مايو السابق له.

سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 473.4 مليار جنيه مقابل 503.3 مليار جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 482.43 مليار جنيه في مايو 2019 .

ووصلت الودائع بالعملة الأجنبية لـ 110.25 مليار جنيه في يوليو 2019 مقابل 107.2 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 109.5 مليار جنيه في مايو السابق .
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