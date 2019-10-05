بعد فشل مفاوضات اليوم.. السودان تقترح تشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة ملف سد النهضة..والبيت الأبيض يدعو لاحترام حصة كل دولة من المياه..وخبير يطالب بالصين كوسيط

سكاي نيوز :

عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات سد النهضة

وزير الري السوداني :

ندعو لاستمرار عمل اللجنة الفنية السودانية المصرية الإثيوبية لحل الخلافات بشأن سد النهضة

البيت الابيض :

ندعو جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون الحقوق

عباس شراقي :

يجب الإستعانة بدولة قوية كوسيط في حل أزمة سد النهضة



باتت الطرق القانونية والأطر الدولية الحل الأخير أمام الدولة المصرية في مواجهة التعنت الأثيوبي بشأن أزمة سد النهضة والتي تؤثر علي مستقبل مصر المائي وهو الأمر الذي أكد عليه الخبير في الشئون الأفريقية الدكتور عباس شراقي الذي عدد مجموعة من المنصات الدولية للحفاظ على حقوق مصر الأبدية في مياه النيل.



فشل التوصل لإتفاق



فقد نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن الوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة قوله إن عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات سد النهضة بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عن بعض المبادئ المتفق عليها عام 2015.



لجنة سودانية مصرية إثيوبية



من جانبه ، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إنه تم اقتراح تشكيل لجنة سودانية مصرية إثيوبية لمناقشة أزمة سد النهضة.



وأضاف الوزير السوداني: ندعو إلى استمرار عمل اللجنة الفنية السودانية المصرية الإثيوبية لحل الخلافات بشأن سد النهضة.



تبادل منفعة



كان البيت الأبيض دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون متبادل المنفعة حول تشغيل سد النهضة.



وأضافت المتحدثة الصحفية في بيان أن لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار.



ودعا البيت الأبيض جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون الحقوق ويحترم حصة كل دولة من مياه نهر النيل.



وانطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم الجمعة الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي.



منصات دولية



وبدوره أكد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، إن تعثر الوصول لحل في أزمة سد النهضة لا يعني إغلاق باب المفاوضات بين البلدين.



وأوضح رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية ان هناك لجانًا فنية (مستقلة)، مشكلة من 5 أشخاص لكل دولة، ستتشاور خلال الأيام القادمة لتقديم تقرير لوزراء الري بما توصلت إليه ، مبينا الي انه حال فشل المفاوضات الودية بين الأطراف كلها فإن مصر لديها عدة خيارات .



وقال : يتمثل اول تلك الخيارات في إيجاد وسيط، حيث يشترط فيه أن تكون علاقته طيبة وقوية مع الكل، وقد يكون هذا الوسيط الصين أو ألمانيا أو إيطاليا، بشرط ان يكون إختيار الدولة بالإتفاق من خلال اتفاق للرؤساء أو الوزراء المعنيين علي الرغم ان تلك الخطوة قد تأخرت بل وكان يجب أن تتم خلال عام على الأكثر من عدم الوصول لنتيجة في المفاوضات ".



وأشاد شراقي بالبيان الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مفاوضات سد النهضة مشددا علي ضرورة ان تلعب واشنطن دورا اشرافيا في إختيار الدولة الوسيط ، منوها الي انه وفي حال فشل دور الوسيط فمن الممكن ان تلجأ مصر الي محكمة العدل الدولية وذلك من خلال منصة الأمم المتحدة .



ونوه شراقي إلى أن اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى لحل أزمة السد وفشل إثيوبيا ومصر في إيجاد وسيط يدفعها إلى ترشيح وسيط بين البلدين، ويصبح دور أمريكا في المفاوضات إشرافيًا، شارحًا ذلك بقوله: لو استمر الخلاف بعد إيجاد الوسيط المرشح من الولايات المتحدة فهذا يعني أن الدولتين لهما رغبة في الحل.



وتابع شراقي : من الممكن ان يكون مجلس الامن الدولي الخطوة التالية لمحكمة العدل الدولية وذلك من خلال التقدم بشكوي رسمية الي مجلس الأمن بإعتبار السد يشكل خطورة كبيرة جدًا على السودان ومصر وليس فقط في جانب المساس بحصتهما المائية، بل لأن بناءه قد يتبعه أمور ومشكلات أخرى، مثل انهيار السد مثلًا، ما يشكل دمارًا للسودان، فينتج عنه غياب السلم، وهنا يظهر دور مجلس الأمن ووظيفته الأساسية، المتمثلة في حفظ الأمن والسلم على مستوى العالم".