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توك شو

إحدى العارضات في تراثنا من ذوي الهمم: الرئيس السيسي أعطانا الأمل.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:45 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قسم التوك شو
قالت ماجدة حنفي، إحدى العارضات بمعرض "تراثنا" للحرف التراثية واليدوية، إن طريقة عملها المميز كانت السبب الرئيسي في التواصل معها للمشاركة في الدورة الثانية من المعرض.

وأضافت ماجدة حنفي خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي وجهاز تنمية المشروعات قاموا بدعمها وتشجيعها، خصوصًا أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت ماجدة حنفي أن المعرض يضم أضخم وأكبر حدث للحرف اليدوية خلال هذا الموسم، مؤكدة على ضرورة نزول ومشاركة المواطن في المعرض ورؤية الإبداع من جميع المنتجات.

وأشادت ماجدة حنفي بجهود الرئيس السيسي في إعطاء الأمل لكل العارضين في المعرض، وأكدت على ضرورة توفير المنح التدريبية في الخارج لأصحاب المهن الحرفية وتوفير ورش عمل للأجيال القادمة للحفاظ على تراث المهنة بدلًا من إهمالها.
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