ممر شرفي من نجوم منتخب السلاح للرموز والرواد في افتتاح بطولة العالم.. صور

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وعبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح بطولة العالم للرواد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 اكتوبر الجارى تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وقام وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد السلاح وشريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية بتكريم رموز اللعبة فى مصر واهدائهم دروع خاصة تقديرا لما قدموه لمصر طوال مشوارهم مع اللعبة.



جاء الحفل مبسطا حيث شهد تكريم الرموز ثم طابور العرض وفقرة فنية رقص على أنغامها الجماهير واللاعبين من الوفود المشاركة فى البطولة.



وجاء تكريم الرواد في صورة حضارية وشارك لاعبو منتخب مصر الحاليين على رأسهم البطل الأولمبي علاء ابو القاسم، ومحمد حمزة ومحمد السيد ويارا الشرقاوى في التكريم وقامو بعمل ممر شرفي للرواد عرفانا وتقديرا لما قدموه للرياضة المصرية عامة وياضة السلاح بصفة خاصة.



يشارك فى البطولة 45 دولة من مختلف أنحاء العالم ويمثلهم 694 لاعبا ولاعبة يتنافسون فى مسابقات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة وسلاح السيف.



ويمثل مصر فى البطولة 20 لاعبا من بينهم ثلاث سيدات يطمحون فى تحقيق انجاز للفراعنة فى البطولة التي تشهد منافسات للفردى والفرق لثلاث مراحل هى فوق 50 و 60 و70 عاما رجال وسيدات.