بفستان كت .. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة منه فضالي متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا جديدة بـ لوك كلاسيك ورقيق.



وظهرت "فضالي" في الصور وهي ترتدي فستان مقلم بالاسود والابيض كت وبقصة شعر قصيرة باللون الذهبي الغامق مع درجات البني وتركت منة فضالي شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.



اما عن الميك آب فظهرت بماكياج هادئ أقرب للطبيعي و أعتمدت فى الميكب على اللون البينك الفاتح كأيشادو للعيون ورموش سوداء، وأحمر شفاة باللون الأحمر البينك



كما اعتمدت منة فضالي في اللوك الخاص بها على الأساور الفضية والسلاسل الرقيقة.