البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 3.42 تريليون جنيه يوليو الماضي

ارتفعت الودائع غير الحكومية للبنوك لـ 3.42 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 3.4 تريليون جنيه في يونيو 2019 بفارق ومقارنة بـ 3.32 تريليون جنيه في مايو من نفس العام بزيادة بلغت 100 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الودائع بالعملة المحلية بلغت 2.7 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.674 تريليون جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.



سجلت ودائع القطاع العام بالعملة المحلية لـ 59.4 مليار جنيه مقابل 58.41 مليار جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 57.4 مليار جنيه في مايو من نفس العام.



ووصلت الودائع للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية لـ 337.923 مليار جنيه مقابل 378.95 مليار جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 364.223 مليار جنيه في مايو 2019 .



ووصلت ودائع القطاع العائلي لـ 2.5 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق مقابل 2.224 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه في مايو الماضي.

