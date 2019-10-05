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منوعات

المشاهدون هربوا من الرعب.. الجوكر يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:29 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أثار فيلم الجوكر The Joker المثير للجدل مزيدا من القلق للمتفرجين بعد خروجهم من دور العرض العالمية.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، غرد عشاق السينما على تويتر يوم الجمعة بتعليقات حول فيلم الجوكر The Joker، الذي يجسد بطولته النجم الأمريكي جواكين فينيكس الذي يلعب دور آرثر فليك ، المهرج المحاصر الذي تحول فيما بعد إلى خصم باتمان الأكثر شهرة في عالم الكتب الساخرة.

ومن بين مجموعة من الرسائل على موقع التدوينات القصيرة ، كتب أحد المعجبين: «حرفيًا خرجت للتو من عرض فيلم جوكر، المرعب جدًا، حيث يحتوي الفيلم على أعمال عنف بالبنادق وقضايا تخص الصحة العقلية».

وأحدث فيلم الجوكر The Joker جدلا كبيرا بسبب العنف المفرط الذي تحتويه مشاهد الفيلم واستخدام السلاح به، فيما يصر آخرون على أن مشاهدي الفيلم مجبرون على التعاطف مع الأبطال الخارقين الذين يواجهون قوة الشر.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل"، أن أحد مسارح العرض في كاليفورنيا ألغت عرض الفيلم يوم الخميس الماضي، بعد تلقيها تهديدات بحسب ما ذكرته شرطة الولاية، وتم إستئناف العرض يوم الجمعة الماضية .

ولم يكن إلغاء عرض فيلم الجوكر The Joker هو المشكلة الأكبر، ولكن كشف العديد من المعجبين أنهم خرجوا من دور العرض، بمجرد ان بدأوا في مشاهدة الفيلم بسبب المشاهد العنيفة .

وكشف المخرج البالغ من العمر 48 عامًا خلال مهرجان نيويورك السينمائي، ليلة الأربعاء أن تصويره للعنف كان خروجًا ضروريًا عن التمجيد الموجود في أفلام الحركة الأخرى.
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