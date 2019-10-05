أمريكا: 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم داعش

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأتين تبلغ قيمة كل منهما 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات حول مكان "عدنان أبو وليد الصحراوي" زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.



وأعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص "مكافأتين" في "ذكرى الكمين" وللمرة الأولى في إطار هذا التحقيق، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الدولية.



وأضاف أن "المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى"، أما المكافأة الثانية، وهي بالقيمة نفسها، فمخصصة لمن يسمح "بتوقيف أو إدانة أي شخص نفذ أو دبر أو سهل الكمين في أي بلد".



كانت دورية مشتركة تضم 11 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية و30 جنديا نيجيريا تعرضت في 4 أكتوبر 2017 لهجوم شنه مقاتلون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى، مسلحون برشاشات وقنابل يدوية ورشاشات ثقيلة بالقرب من قرية "تونجو تونجو" على بعد نحو 100 كيلومتر عن نيامي بالقرب من الحدود مع مالي.



وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "حتى الآن لا أعتقد أننا اعتقلنا أي شخص على علاقة بهذا الكمين"، لكن بتخصيص المكافأتين "نأمل في الحصول على مؤشرات ومعلومات تسمح للحكومة الأميركية أو النيجرية بالتحقيق والعثور على منفذي هذا الهجوم".



وجاء اقتراح المكافأة بعد سنتين على كمين أودى بحياة أربعة جنود أميركيين وأربعة نيجريين في النيجر.