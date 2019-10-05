Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا: 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم داعش

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:29 م
زعيم داعش في الصحراء
زعيم داعش في الصحراء الكبرى ابو وليد الصحراوي
Advertisements
رحيم يسري
رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأتين تبلغ قيمة كل منهما 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات حول مكان "عدنان أبو وليد الصحراوي" زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وأعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص "مكافأتين" في "ذكرى الكمين" وللمرة الأولى في إطار هذا التحقيق، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الدولية.

وأضاف أن "المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى"، أما المكافأة الثانية، وهي بالقيمة نفسها، فمخصصة لمن يسمح "بتوقيف أو إدانة أي شخص نفذ أو دبر أو سهل الكمين في أي بلد".

كانت دورية مشتركة تضم 11 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية و30 جنديا نيجيريا تعرضت في 4 أكتوبر 2017 لهجوم شنه مقاتلون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى، مسلحون برشاشات وقنابل يدوية ورشاشات ثقيلة بالقرب من قرية "تونجو تونجو" على بعد نحو 100 كيلومتر عن نيامي بالقرب من الحدود مع مالي.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "حتى الآن لا أعتقد أننا اعتقلنا أي شخص على علاقة بهذا الكمين"، لكن بتخصيص المكافأتين "نأمل في الحصول على مؤشرات ومعلومات تسمح للحكومة الأميركية أو النيجرية بالتحقيق والعثور على منفذي هذا الهجوم".

وجاء اقتراح المكافأة بعد سنتين على كمين أودى بحياة أربعة جنود أميركيين وأربعة نيجريين في النيجر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 ملايين دولار مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن 3 قياديين بداعش

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة تعرض فنان شهير للإغماء وسقوطه على المسرح

كهربا يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة تونديلا في الدوري البرتغالي

السقا وحلمي ضحايا رامز جلال لأول مرة.. شاهد رد فعلهما

زيادة رواتب المعلمين وإعادة النظر في المعاشات..أبرز مطالب البرلمان من الحكومة

استبعاد محمد صلاح ..23 لاعبا في صفوف منتخب مصر استعدادا لبتسوانا

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد خماسية أسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها