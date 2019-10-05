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فن

بحضور شيرين رضا.. هادي الباجوري: متحمس لعرض الضيف في مالمو للسينما العربية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:41 م
هادى الباجورى
هادى الباجورى
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مالمو - محمد نبيـل
وصل اليوم المخرج هادى الباجورى إلى جنوب السويد لعرض فيلمه "الضيف" ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية، وأكد لـ"صدى البلد" أنه متحمس لتقديم فيلمه لأول مره فى شمال أوروبا، وبحضور بطلته النجمة شيرين رضا.

فيلم الضيف كان "الضيف" شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ورفع لافتة كامل العدد، وهو الفيلم المصري والإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما أنه يسجل المشاركة الأولى تاريخيًا للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجانًا دوليًا حول العالم، ويعرض سنويًا أكثر من 250 فيلما طويلا و300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.

وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.

مهرجان مالمو للسينما العربية يقام فى الفترة بين 4 - 8 أكتوبر المقبل.. ويعرض المهرجان فيها 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.
بحضور شيرين رضا.. هادي الباجوري: متحمس لعرض الضيف في مالمو للسينما العربية
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