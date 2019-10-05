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ديني

3 وسائل قانونية للاعتراض.. خالد الجندي: الجماعات الإرهابية قطيع لا يفهم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:38 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجب أن نشكو الله لأحد، مشيرًا إلى أنه لا يجب الاعتراض على أقدار الله، لأنه فعال لما يريد.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "سيدنا يعقوب كان بيقول لأبنائه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"، متابعا: صبر جميل مش خاصة برئيس الجمهورية أو ملك أو سلطان أرضي أو مديرك في الشغل، إنما خاصة بالله سبحانه وتعالى.

وتابع الجندى: "الجماعات الإرهابية عبارة عن قطيع لا يفهم، القطيع فهم أن صبر جميل معناها الرضاء بما يفعله فيهم رئيس الدولة أو الملك، ولكني أتحدث عن الله، مستطردا، "القطيع لا يفهم، والشاعر يقول، علينا نحت القوافي من مقاطعها، وما علينا أن تفهم البقر، دي دماغهم مسافرة في حتة تانية".

وواصل: "لو ابتلاك رئيس الدولة أو وزير أو أبوك أو مدرسك في الفصل أو دكتورك في الجامعة بشيء، أمامك 3 وسائل قانونية حددها الدستور للاعتراض، إنما مفيش حاجة اسمها أكسر المرافق العامة وأعطًل النظام وأهدم مؤسسات الدولة وأقول إنني معترض، دي حالة هبل، لا علاقة لها بالاعتراض، واللي مش قادر يعترض، يهاجر، واللي مش قادر يهاجر عشان الإجراءات أو ممعهوش تيكيت الطائرة، فصبر جميل والله المستعان".

واستكمل: "في أي دولة في العالم المتقدم للمواطن الحق في اتباع الوسائل القانونية للتعبير عن رأيه واعتراضه على أي شيء، إنما لازم ناخد بالنا أن في حاجة اسمها القدريات أو الحكم الإلهية ممكن متكنش عجباك، تقول ساعتها لله الأمر من قبل ومن بعد".

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