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رياضة

المقاولون العرب يهزم الانتاج الحربي 1-0 ويصعد إلى وصافة الدوري

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:38 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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حسن العمدة
حقق فريق المقاولون العرب فوزا مثيرا علي الانتاج الحربي بهدف وحيد ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق المقاولون فى اقتناص الثلاث من الانتاج الحربي فى الوقت القاتل عن طريق محمد سالم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب الي المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، و خلف النادي الاهلي المتصدر ، بينما تواجد الانتاج الحربي فى المركز السابع برصيد 3 نقاط.
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