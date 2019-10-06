Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على أنشطة نادي المرأة بمحافظة بني سويف.. صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
نادي المرأة بمحافظة
نادي المرأة بمحافظة بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
عقدت ورشة عمل الدليل التشغيلي لنوادي المرأة بحضور٢٥ مشرفة نادي مرات بمحافظة بني سويف من ممثلات الوحدات والمراكز.

تناولت الورشة كيفية تفعيل نوادي المرأة داخل الوحدات ومهارات التفاوض والإقناع وإدارة الوقت وأهمية تحريك المجتمع والمشاركة المجتمعية وأهمية توعية السيدات العضوات بنوادي المرأة برسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وكيفيه عمل مشروعات صغيرة للسيدات.

كما تناولت الورشة أهمية ترشيد استهلاك المياه ونصيب الفرد من المياه يتناقص بزيادة السكان وأهمية الصيانة المنزلية.

حاضر في الورشة الدكتورة مديحة يسري مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ببني سويف ، ونرمين محمود مشرفة نوادي المرأة بالمديرية ومحمد سعد مدير مركز النيل للإعلام وفريق إدارة التوعية بشركة المياه.
تعرف على أنشطة نادي المرأة بمحافظة بني سويف.. صور
تعرف على أنشطة نادي المرأة بمحافظة بني سويف.. صور
تعرف على أنشطة نادي المرأة بمحافظة بني سويف.. صور
تعرف على أنشطة نادي المرأة بمحافظة بني سويف.. صور
تعرف على أنشطة نادي المرأة بمحافظة بني سويف.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احميها من الختان .. ورشة عمل للرائدات الريفيات ببني سويف.. صور

بتكريم المنتفعات.. صحة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لتنظيم الأسرة.. صور

ترشيحاتنا

مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

ندعم الرئيس.. محامٍ: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع وهذه الدولة ممول سد النهضة

لاعب الزمالك والأهلي السابق: لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

لاعب الأهلي السابق يهاجم جوزيه: فشل بالخارج ونجح بفضل اللاعبين.. فيديو

عبد الحفيظ يكشف حقيقة سفر فايلر لـ سويسرا قبل لقاء الزمالك

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد علاء الشربيني .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي