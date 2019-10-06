تعرف على أنشطة نادي المرأة بمحافظة بني سويف.. صور

عقدت ورشة عمل الدليل التشغيلي لنوادي المرأة بحضور٢٥ مشرفة نادي مرات بمحافظة بني سويف من ممثلات الوحدات والمراكز.



تناولت الورشة كيفية تفعيل نوادي المرأة داخل الوحدات ومهارات التفاوض والإقناع وإدارة الوقت وأهمية تحريك المجتمع والمشاركة المجتمعية وأهمية توعية السيدات العضوات بنوادي المرأة برسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وكيفيه عمل مشروعات صغيرة للسيدات.



كما تناولت الورشة أهمية ترشيد استهلاك المياه ونصيب الفرد من المياه يتناقص بزيادة السكان وأهمية الصيانة المنزلية.



حاضر في الورشة الدكتورة مديحة يسري مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ببني سويف ، ونرمين محمود مشرفة نوادي المرأة بالمديرية ومحمد سعد مدير مركز النيل للإعلام وفريق إدارة التوعية بشركة المياه.

