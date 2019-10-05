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فن

أحلام تتوعد راغب علامة وسميرة سعيد .. تعرف على السبب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:59 م
أحلام وراغب علامة
أحلام وراغب علامة ومحمد حماقى وسميرة سعيد
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أحمد إبراهيم
تشهد الحلقات المقبلة من برنامج "ذا فويس" منافسة شرسة بين لجنة التحكيم الاربعة وإن كان من الممكن أن تنحصر بين محمد حماقى وأحلام التى أعلنت الحرب عليه وباقى الفرق مؤكدة ان فريقها الأفضل والذى يستحق لقب ذا فويس.

وقد وضح هذا الامر من تعليقها عبر حسابها على موقع تويتر والذى وجهته الى محمد حماقى كرسالة تواسيه على اختيارته التى تراها من وجهة نظرها ليست الافضل وفى نفس الوقت توجه رسالة غير مباشرة الى باقي الفرق التى يدربها كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

يذكر ان اعضاء لجنة تحكيم برنامج ذا فويس تضم محمد حماقى وراغب علامة وسميرة سعيد واحلام.
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