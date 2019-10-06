تستهدف 26 مدرسة و34 وحدة صحية .. تفاصيل حملة مكافحة البلهارسيا ببني سويف

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بمراكز ومدن المحافظة بداية من 20 أكتوبر الجاري وحتى الـ 7 من شهر نوفمبر المقبل ،والتي تنفذها الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، وتستهدف جميع الفئات العمرية في البؤر ذات الانتشار العالي ،وذلك باستخدام عقار (البرازيكوانتيل )



وشدد محافظ بني سويف على ضرورة وصول الحملة لمختلف فئات المجتمع في كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، خاصة المناطق ذات نسب الانتشار الكثيف،مشيرا إلى أن الحملة تأتي من منطلق حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين في مختلف المحافظات



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة لاستعراض خطة استعدادات المديرية في تنفيذ الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا والخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الحملة التي تأتي ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2022.



ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تنطلق يوم 20 أكتوبر الحالي وتستمر حتى 7 نوفمبر القادم ، وسيتم خلالها تجريع 26 مدرسة ومنطقة تابعة لـ 34 وحدة صحية تم تحديدها بناء على الفحص الشامل لتلاميذ المدارس، بواقع : 5 وحدات صحية بالواسطى، و3 وحدات صحية بناصر، و7 وحدات صحية ومركز طبي ببني سويف،و5 وحدات صحية باهناسيا، و5 وحدات صحية ومراكز طبية في ببا، و4 وحدات صحية بسمسطا، و5 وحدات صحية بالفشن ، مشيرا إلى أن التجريع يتم بواسطة فرق مدربة بجميع الإدارات الصحية وبمعرفة الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية ، وتحت إشراف ومتابعة من المحافظ.