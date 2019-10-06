Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تستهدف 26 مدرسة و34 وحدة صحية .. تفاصيل حملة مكافحة البلهارسيا ببني سويف

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
حملة لمكافحة البلهارسيا
حملة لمكافحة البلهارسيا
Advertisements
محمد عبد الحليم
أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بمراكز ومدن المحافظة بداية من 20 أكتوبر الجاري وحتى الـ 7 من شهر نوفمبر المقبل ،والتي تنفذها الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، وتستهدف جميع الفئات العمرية في البؤر ذات الانتشار العالي ،وذلك باستخدام عقار (البرازيكوانتيل )

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة وصول الحملة لمختلف فئات المجتمع في كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، خاصة المناطق ذات نسب الانتشار الكثيف،مشيرا إلى أن الحملة تأتي من منطلق حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين في مختلف المحافظات

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة لاستعراض خطة استعدادات المديرية في تنفيذ الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا والخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الحملة التي تأتي ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2022.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تنطلق يوم 20 أكتوبر الحالي وتستمر حتى 7 نوفمبر القادم ، وسيتم خلالها تجريع 26 مدرسة ومنطقة تابعة لـ 34 وحدة صحية تم تحديدها بناء على الفحص الشامل لتلاميذ المدارس، بواقع : 5 وحدات صحية بالواسطى، و3 وحدات صحية بناصر، و7 وحدات صحية ومركز طبي ببني سويف،و5 وحدات صحية باهناسيا، و5 وحدات صحية ومراكز طبية في ببا، و4 وحدات صحية بسمسطا، و5 وحدات صحية بالفشن ، مشيرا إلى أن التجريع يتم بواسطة فرق مدربة بجميع الإدارات الصحية وبمعرفة الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية ، وتحت إشراف ومتابعة من المحافظ.
Advertisements

ترشيحاتنا

رغم الفوز بخماسية.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الجميع بسبب توقيت إقامة مباراة الأهلي وأسوان

طريقة غير شرعية .. تعليق صادم ليورجن كلوب على إصابة محمد صلاح

فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور

في ذكرى ميلاده.. ماهر عصام يروي لحظات تدهور حالته الصحية قبل الرحيل

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بشدة بعد مباراة ليستر سيتي.. تفاصيل

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد خماسية الأهلي في أسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي

مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا