جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على أنغام الأغاني الوطنية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ ٦٤ فى حفل بهيج حضره خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة والدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس إدارة الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة.



وأشاد الطوخي رئيس مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالدور التاريخي الذي لعبه انتصار أكتوبر فى إعادة مجرى مياه الحياة لمصر والعالم العربي مشيرا إلى أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يجدد للأمة شبابها ويعيد لها امجادها.



وهنأ رئيس مجلس الأمناء الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر مؤكدا أن القيادة السياسية فى مصر تعمل بروح تستلهم فيها الانتصارات.



وقدم التحية لشهداء أكتوبر المجيدة مؤكدا أن دماءهم الزكية تفوح منها انتصارات مصر وقدم أيضا التحية لشهداء الإرهاب الذين يخوضون حربا ضروسا فى سيناء المجيدة لاعادتها لمصر سالمة من العنف والارهاب.