Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ظروف قاسية.. أول تحرك فرنسي لمقاطعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:10 م
مسؤلان فرنسيان يطالبان
مسؤلان فرنسيان يطالبان بمقاطعة مونديال قطر
Advertisements
رحيم يسري
طالب مسؤولون فرنسيون بمقاطعة كأس العالم 2022 في قطر بعد كارثة بطولة ألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة الماضية.

ودعا النائب فى البرلمان الفرنسي ريجي جوانيكو وعمدة بلدية "بورج ان برس" جون فرانسوا ديبا إلى مقاطعة المنتخب الفرنسي لمونديال قطر 2022، موضحا أن الأمر سيكون معقدا لكن يجب إثارته، بحسب شبكة "إل سي آي" الفرنسية.

وأضاف جون فرانسوا أن تنظيم بطولة ألعاب القوى في قطر كان كارثيا بكل المقاييس وإنه كان مؤلما.

وأرجع المسئولون هذا الطلب إلى الظروف القاسية في قطر ودرجات الحرارة المرتفعة التي عانى منها اللاعبون خلال بطولة العالم لألعاب القوى.

ووقع المسئولون على عريضة يطالبون فيها المنتخب الفرنسي بمقاطعة كأس العالم في قطر.

وأشارت العريضة إلى الفساد والجشع الذي حصلت بموجبه الدوحة على حق استضافة مونديال 2022، فضلا عن فضيحة المدرجات الخاوية في بطولة ألعاب القوى وتأثير درجات الحرارة المرتفعة على اللاعبين.

وسلط المسئولون الضوء على الظروف غير الآدمية التي واجهها العمال الأجانب في قطر خلال مشاركتهم في أعمال البنية التحتية لمنشآت كأس العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تظاهر الطلاب في مقر المدينة التعليمية لمؤسسة قطر

لهذا السبب.. انسحاب 28 متسابقة ببطولة ألعاب القوى بالدوحة.. صور

كاميرات في مكان محرج.. غضب بين النساء المشاركات ببطولة ألعاب القوى في قطر

خد كاس وشجع منتخب .. قطر تتسلح بالخمور والكحول في كأس العالم 2022

فضيحة المدرجات الخاوية.. قطر تجبر المهاجرين والعسكريين على حضور بطولة ألعاب القوى

إمارة الجحيم.. العمل في حرارة خانقة يقتل مئات العمال الأجانب في قطر سنويًا

ترشيحاتنا

مصر: عدم التوصل الى اتفاق فى سد النهضة لتراجع إثيوبيا عن مبادئ 2015

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

فيديو مسرب لـ قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان في كباريه.. شاهد

مدرب أسوان: الهزيمة ثقيلة أمام الأهلي ولم أكن أتوقعها

إنجاز فريد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ليستر بالدوري الإنجليزي

ضحية مباراة مصر وأورجواي .. اللحظات الأخيرة في حياة الراحل ماهر عصام في ذكرى ميلاده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ