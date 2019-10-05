ظروف قاسية.. أول تحرك فرنسي لمقاطعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر

طالب مسؤولون فرنسيون بمقاطعة كأس العالم 2022 في قطر بعد كارثة بطولة ألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة الماضية.



ودعا النائب فى البرلمان الفرنسي ريجي جوانيكو وعمدة بلدية "بورج ان برس" جون فرانسوا ديبا إلى مقاطعة المنتخب الفرنسي لمونديال قطر 2022، موضحا أن الأمر سيكون معقدا لكن يجب إثارته، بحسب شبكة "إل سي آي" الفرنسية.



وأضاف جون فرانسوا أن تنظيم بطولة ألعاب القوى في قطر كان كارثيا بكل المقاييس وإنه كان مؤلما.



وأرجع المسئولون هذا الطلب إلى الظروف القاسية في قطر ودرجات الحرارة المرتفعة التي عانى منها اللاعبون خلال بطولة العالم لألعاب القوى.



ووقع المسئولون على عريضة يطالبون فيها المنتخب الفرنسي بمقاطعة كأس العالم في قطر.



وأشارت العريضة إلى الفساد والجشع الذي حصلت بموجبه الدوحة على حق استضافة مونديال 2022، فضلا عن فضيحة المدرجات الخاوية في بطولة ألعاب القوى وتأثير درجات الحرارة المرتفعة على اللاعبين.



وسلط المسئولون الضوء على الظروف غير الآدمية التي واجهها العمال الأجانب في قطر خلال مشاركتهم في أعمال البنية التحتية لمنشآت كأس العالم.