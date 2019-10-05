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محافظات

الفسيخ قتل سماسم .. اعرف آخر تطورات أزمة تسمم 54 حالة بالإسكندرية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:54 م
الفسيخ
الفسيخ
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أحمد عبد العزيز
استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، 5 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائي، ليرتفع بذلك عدد مصابي الفسيخ الفاسد إلى 54 حالة.

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير المركز، أن إجمالي عدد المصابين بالتسمم بسبب الفسيخ الفاسد بدءًا من يوم السبت الماضي وحتى الآن ارتفع إلى 54 حالة، بينهم 13 حالة جرى حجزهم بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة وهي لسيدة تدعى "سماسم.ع" 50 عاما.

وأصدرت وزارة الصحة، بيانا أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.

وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد طب الإسكندرية أن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، مؤكدًا أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدين.

وأوضح أنه تكلفة المصل الواحد لهذا الميكروب 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك سبعة أطفال أقل من ست سنوات من بين الحالات.
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