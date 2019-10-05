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تعليم

إقبال شديد على الكشف المجاني لقافلة سعاد كفافي الطبية بالوادى الجديد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:30 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
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قســم التعليـــم
أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أنه قد شهدت القافلة الطبية التي اطلقتها مستشفي سعاد كفافي إلي مدينة الداخلة تزامنا مع احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي و تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيًا اقبالا كبيرا من المواطنين في كافة التخصصات ، في ظل حفاوة بالغة من جميع المواطنين واهتمام من المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة

وأوضحت الجامعة أنه سيتم التعامل مع الحالات الحرجة وخاصة التي تستلزم تدخل جراحي أو فحوصات دقيقة بشكل مختلف وذلك بالقيام بتحويلها الي مستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة ٦ أكتوبر من أجل استكمال مراحل العلاج .

يأتي ذلك في إطار إلتزام وطني وإنساني ومجتمعي تنتهجه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، بهدف تقديم خدماتها الطبية إلي المرضى فى مختلف المحافظات وهو التزام اخلاقى للجامعة ومستشفاها يجعلها دائمًا قريبة من الفئات الأكثر احتياجًا مهما بعدت المسافة ومهما بلغت التكلفة المادية.

وهذه القافلة تمثل حلقة من سلسلة ممتدة من القوافل الطبية للمستشفي الميداني للجامعة التي زارت من قبل العديد من محافظات مصر وتمكنت بالفعل من تقديم حزمة من الخدمات طبية والتى صاحبها العديد من الحملات التثقيفية والتوعوية المتميزة للمواطنين وهو ما كان له عظيم الأثر فى التخفيف عن شريحة كبيرة من المرضى بتقديم خدمات طبية مجانية وعلى أعلى مستوى من الجودة .
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