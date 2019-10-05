رسميًا .. الجزيرة الإماراتي يعلن موعد مباراته مع الإسماعيلي في كأس محمد السادس

كشف نادي الجزيرة الاماراتي عبر موقعه الرسمي "تويتر" عن موعد مباراتي الذهاب والاياب أمام الاسماعيلي في دور الـ 16 منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الابطال أو بمسماها القديم "البطولة العربية".



وكتب نادي الجزيرة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "اتفق الناديان الشقيقان على إقامة مباراة الذهاب يوم الاربعاء 23 اكتوبر في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت ابوظبي".



الجزيرة #فخر_ابوظبي يواجه الاسماعيلي المصري في الدور ثمن النهائي من #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال، تقام مباراة الذهاب في الإسماعيلية 🇪🇬 ويقام لقاء الإياب في ملعب محمد بن زايد، أبوظبي 🇦🇪











