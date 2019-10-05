بعد ثورة غضب.. فنانة أمريكية تعلن اعتذارها بعد زيارتها لإسرائيل

قدمت المطربة الأمريكية ديمى لوفاتو اعتذارا رسميا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فور زيارتها إسرائيل ونشرها صورا من هذه الزيارة مؤكدة على أن الزيارة لا تعبر عن أي موقف سياسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وعلقت ديمي لوفاتو على الصور التى نشرتها وهي في البلدة القديمة في مدينة القدس، وأخرى توثق تعميدها في نهر الأردن قائلة : "أنا مغنية أميركية. وقد نشأت على تعاليم المسيحية، ولديّ أسلاف يهود وعندما تم عرض الفرصة علي لزيارة الأماكن التي قرأت عنها في الإنجيل، قلت نعم".



وأضافت "لم اشعر من قبل بمثل هذه الروحانية والقرب من الله" أثناء زيارتي، وهو شيء كنت أفتقده خلال الأعوام القليلة الماضية"



وكانت تعرضت ديمى لوفاتو للعديد من الانتقادات الشديدة وثورة غضب بعد زيارتها مما دفعها للتعليق قائلة : "أنا مستاءة للغاية. لقد قبلت برحلة مجانية لزيارة إسرائيل مقابل أن أنشر بعض الصور على حسابي. لم يخبرني أحد بأنني أرتكب أي خطأ بالقيام بذلك، أو أنني قد أهين أحدا".



وتابعت: "أنا آسفة إذا آذيت أو أهنت أي شخص، لم تكن هذه نيتي. أحيانا يقدم لك البعض فرصا دون أن يخبرك عن إمكانية تعرضك لرد فعل عنيف في المقابل".



وشددت لوفاتو على أن هذه الرحلة كانت "لأغراض روحانية"، وليست بمثابة موقف سياسي، مضيفة: "أدرك الآن أن الأمر تسبب في أذية الناس، ولهذا أنا آسفة".



واستطردت المغنية في رسالتها بالاعتراف بخطئها بصورة غير معتادة من نجوم عالميين، قائلة: "أنا آسفة لأنني لست مثقفة أكثر (فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية). أنا آسفة لأنني اعتقدت أن هذه الرحلة ستكون فقط تجربة روحانية".



كما أشارت إلى أن كل المقربين منها نصحوها بعدم الاعتذار عن تلك الرحلة، لكنها أصرت على ذلك، وتابعت: "أذهب ضد كل النصائح المقدمة لي وأعتذر لأن هذا ما يبدو صوابا بالنسبة لي، أفضل أن أقع في المتاعب لكوني صادقة مع نفسي، على أن أبقى صامتة لأرضي أناسا آخرين. أحبكم يا جمهوري. جميعكم. في كل مكان".