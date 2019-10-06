ناصر خليفة يكتب: علم أولادك ما لم تتعلمه

علم أولادك ما لم نتعلمه، علمهم ازاي يكون عندهم عزيمة وإرادة قوية، علشان تزرع فيهم أدوات قوية تعينهم على مواجهة صعوبات الحياة واشكالياتها ومتطلباتها ومتغيراتها وتقلباتها، أنصح اولادك دايما بتصحيح السلوك واستعمال الحكمة والتأني في كل المواقف اللي ممكن تواجههم، انصحهم دايما ألا يقتربوا من الشيء اللي ممكن يشوه صورتهم أمام نفسهم وأمام الآخرين والأهم امام ربنا، مش غلط ان يكون فيك عيب وتنصحهم انهم يمتنعوا عنه، مش غلط انك تكون مستوى اجتماعي بسيط زينا، وتبث في اولادك روح الطموح والتطلع للأفضل لكن بالوسائل الشرعية والقانونية وبالاجتهاد والكفاح وتغرس فيهم الأمل في الوصول لحياة كريمة .. مش عيب انك تكون بتشرب سجاير وتنصح اولادك انهم يبعدوا عنها .. بس وانت بتنصحهم لازم تكلمهم عن زعلك من نفسك بسبب التدخين، وتتمنى من ربنا انك تقلع عن التدخين .. مش عيب انك تكون مبتصليش، ولو كانوا صغيرين تؤمرهم بالصلا، وتنصحهم لو كانوا كبار واعيين .. فهمهم انك غلطان لانك مقصر في حق ربنا، وإنك برغم بُعدك عن ربنا الا انك متمني قربك منه وبتجتهد في طاعته وحُسن عبادته.. مش عيب ان يكون فيك صفة مشينة وتنصح اولادك ان يبعدوا عن نفس الصفات اللي انت رافضها في نفسك، وبتحاول تتخلص منها .. علم اولادك ازاي يكونوا صادقين مع نفسهم ومع الآخرين ..خليك قدوة في التسامح وانكار الذات مع الاحتفاظ بالكرامة وعزة النفس .. علمهم ان الحياة السعيدة مرهونة بمدى ومستوى الرضا اللي جواهم، علمهم ان السعادة مش في المادة، وان المادة ما هي إلا وسيلة من وسائل الحصول على بعض أسباب الراحة، ومش السعادة الكاملة، لإن السعادة الكاملة في الرضا والإخلاص لربنا، علمهم ان الغنى هو الغنى عن الشيء وليس به .. علم اولادك ان مشيئة ربنا فوق كل مشيئة، وإن مهما الإنسان امتلك من أسباب الحياة الدنيا فالتدابير لله وحده وكل الامور تجري بمقادير ربنا ، يعني علمهم مينسوش ربنا لحظة واحدة، ولا انت تنسى ربنا ودايما تخلص لربك في كل اقوالك وافعالك لان من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تعالى نشوف ربنا شرط علينا شرط مهم لو احنا خايفين على اولادنا من بلاوي الدنيا ولو احنا عاوزينهم يكونوا أقوياء ويقدروا يتحملوا الدنيا وابتلاءاتها ويكونوا تمام، شوف يا سيدنا الايه ٩ من سورة النساء :

(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)

اتقي ربنا وقول كلمة حق وصدق اتكلم دوغري من غير لف ودوران،

لأن ده الضمان الوحيد علشان تكون مطمئن على اولادك في حياتك ومماتك "بعد عمر طويل".

ويبقى الاعتراف بالخطأ في حق الغير فضيلة، والأعتذار "رُقي" لا يناله إلا المحترمون .. والتسامح والعفو والصفح الجميل كلها من صفات أصحاب القلوب الرحيمة والنفوس الطيبة ..

وللحديث بقية .. ناصر خليفة .

