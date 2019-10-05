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مرأة

هذه الفاكهة تحميك من السرطان وأمراض القلب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:59 م
اطعمة تسبب
اطعمة تسبب
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول التفاح الأخضر لصحتك فهو يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد والبوليفينول.

وتعد أبرز فوائد التفاح الأخضر احتواؤه على كمية كافية من الألياف، مما يساعد عصيره في حماية الكلى والكبد والجهاز الهضمي من المواد السامة، كما أن الألياف الموجودة في التفاح الأخضر تزيل أيضًا مشكلة الإمساك.

تساعد الأنزيمات الموجودة في التفاح الأخضر في إزالة مشاكل الهضم. إذا كنت تأكل أكثر بسبب معاناتك من المعدة، فمن المفيد تناول تفاحة خضراء ويساعد تناول التفاح على تعزيز صحة القلب وإزالة السموم.

وفقا لموقع "هيلث" التفاح يوفر طاقة سريعة لجسمك ، بسبب محتواها من الكربوهيدرات. علاوة على ذلك فهي منخفضة في السعرات الحرارية.

كشفت بعض الدراسات الطبية أن تناول التفاح بشكل متكرر يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان بنسبة تصل إلى 422 %.
وذلك لغنى التفاح بالعديد من مضادات الأكسدة والألياف التى تحمى من الإصابة بالسرطان وحمايتك من العديد من الأمراض غير متوقعة. 
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