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ليلى زيدان تكتب: بطولات خالدة .. بداية العبور‎

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
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هيا ياولدى تعالى لأقص عليك اليوم إحدى بطولات جيشك المصرى العظيم

في يوم - 5 أكتوبر 1973

بدأ العبور بسد فتحات النابلم

قامت وحدات خاصة من القوات البحرية المصرية بالغطس تحت سطح مياه قناة السويس للبحث عن فتحات " النابلم " وتعطيلها وذلك عن طريق مادة تتجمد في ماء القناة اخترعها رائد عبقري بالقوات البحرية يدعي أحمد مأمون، اخترعها وجربها على نطاق صغير ثم قام بإعطاء سرها إلى قائد القوات البحرية المصرية الذى بدوره أعطاها إلي الرئيس السادات الذي أقرها, وتم التكتم عليها.

حيث قامت 36 مجموعة من الضفادع البشرية بسد فتحات المواسير وقطع خراطيم الطلمبات، وبسبب هذا الاختراع المصرى العظيم فشلت ولم تفلح إسرائيل في إشعال حريق واحد طوال العبور.

ولا يمكننا أن نغفل أبدا أن هذا هو أحد إنجازات المخابرات العامة المصرية ... الحصول علي خريطة بمواقع وتمركز مواسير فتحات النابلم قبل حرب أكتوبر بفترة كبيرة، والتي عطلتها وحداتنا الخاصة من البحرية المصرية قبل حرب أكتوبر بيوم واحد ( 5 أكتوبر)
تلك العملية التي كانت مفتاحا للنصر لحرب اكتوبر المجيدة.

نعم ياولدى فعلها أبناء الجيش المصرى العظيم .. فهذا أيماننا .. وهذا كتابنا .. وهذا ما قدره الله لنا منذ أن وهبنا تلك الأرض الطيبة التى ذكرها فى كتابه الحكيم (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) وأعطانا ذلك الجيش العظيم (خير أجناد الأرض ) فمصر دائما وبشهادة التاريخ منتصرة ولن تهزم أبدا بفضل أبنائها الذين يضحون بأرواحهم من أجل أن تبقى شامخة مرفوعة الرأس فوق كل الامم .. وجيشها أعظم جنود الدنيا ..
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