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رياضة

خاص.. النجم الساحلي يرد على اتهام الحكم إبراهيم نور الدين بالتحيز لصالحه

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
شهدت مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه أشانتي كوتوكو، ركلة جزاء من وحي الخيال للحكم المصري إبراهيم نور الدين ضمن إياب الدور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورد رفيق المحمدي مدرب النجم الساحلي في تصريحات لـ"صدى البلد" على اللقطة المثيرة للجدل قائلًا: "الحكم محترم جدا، والجميع أجمع أنه قدم المباراة مباراة جيدة وقام بواجبه، ونحن استحقينا الفوز لا بمساعدة حكم أو غيره".

وأثار الحكم المصري إبراهيم نور الدين، الجدل بعد أن خرج فى حراسة قوات الأمن التونسية المكلفة بتأمين مباراة النجم الساحلي وأشانتي كوتوكو الغاني.

واحتسب الحكم المصري إبراهيم نور الدين، ركلة جزاء غريبة لصالح النجم الساحلي التونسي على أشانتي كوتوكو، بعد ما ارتطمت برأس المدافع الغاني .
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