للمرة السابعة.. قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.. تقييم التطور في مجالات التعاون أبرز أهدافها.. كريستودوليدس يصف استفزازات تركيا بـ الشاذة.. ومحلل سياسي: الدول الثلاث تجتمع لمواجهة بلطجة اردوغان

وزير الخارجية القبرصي :

تركيا تتبع سياسة البوارج الحربية فى شرق البحر المتوسط

انقرة تنتهك القانون الدولي على حساب مصالح بلدان المنطقة بأسرها

محلل سياسي :

مساندة مصر لقبرص واليونان يرجع الي العصر الناصري

القمة الثلاثية بين " مصر وقبرص واليونان" تحرك جيد للغاية



تستضيف القاهرة الثلاثاء المقبل القمة الثلاثية مع قبرص واليونان السابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس



وكانت فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان قد انطلقت اولى جوالتها بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٤ ذلك وفي إطار آلية التعاون الثلاثي.



تهدف القمه السابعة إلى تقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث والبناء على ما تحقق خلال القمم السابقة، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط



وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس في تصريحات صحفية له إن استفزازات تركيا المستمرة يمكن وصفها بالنغمة الشاذة فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، خاصة، إذا نظر إليها على خلفية التعاون الذى يتعزز و يتطور فيها يوما بعد يوم .



وأكد الوزير القبرصي بأن تركيا تتبع سياسة البوارج الحربية فى شرق البحر المتوسط، حيث يمثل ذلك انتهاكا للقانون الدولى ويأتى على حساب مصالح بلدان المنطقة بأسرها لافتا الي ان حكومة جمهورية قبرص تلتزم باستمرار بسياسة ضبط النفس، حيث استمرت في ممارسة حقوقها السيادية، وكانت تعمل كعنصر فاعل مسئول وموثوق في شرق البحر المتوسط.



وأوضح إن الشركاء المقربين لقبرص داخل المجتمع الدولي كمصر، والاتحاد الأوروبي يدعمون جهود قبرص وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية ويدينون الأعمال التركية غير القانونية والمستمرة.



وكان وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان قد أعربوا عن تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر بالقاهرة، حيث جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، ، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، مع وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس ووزير خارجية اليونان نيكوس دندياس.



وبدوره أشاد الدكتور جمال سلامة ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ، بدعوة مصر لعقد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص وذلك لمواجهة التحرشات التركية تجاه الدول الثلاث بشأن غاز البحر المتوسط.



وأكد سلامة في تصريحات لـ "صدي البلد" أن القمة الثلاثية بين " مصر وقبرص واليونان" تحرك جيد للغاية لمواجهة بلطجة أردوغان ، موضحا أن مصر ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت تلعب دورا كبيرا في مساندة قبرص واليونان ضد البلطجة التركية.



وحول إمكانية أن تشهد القمة مفاجآت للأتراك ردا على البلطجة في المنطقة قال سلامة : لا أتوقع ان تكون هناك المفاجأت اكثر من رسائل صريحة ضد تركيا بخصوص عدم السماح بالتعدي علي مصالح الدول الثلاث.



وتكتسب القمة أهمية خاصة فى ضوء التطورات التى شهدتها منطقة شرق المتوسط على مدار الفترة الماضية، فضلا عن البناء على ما اتفق عليه فى القمم الست السابقة إزاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسى بين الدول الثلاث.