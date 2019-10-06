بعد إدخالها في الإسكندرية .. 10 معلومات عن الـ مايكروسرفيس أحدث تقنية لصيانة الطرق

كشفت محافظة الإسكندرية عن استخدام تقنية جديدة في إصلاح وصيانة الطرق وهي إنشاء طبقة المعالجة السطحية "مايكروسرفيس".



وتم تجربتها أمس لأول مرة بطريق الكورنيش في نطاق حى الجمرك، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويتم تنفيذها من خلال الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك في إطار خطة المحافظة لصيانة ورفع كفاءة الطرق.



وننشر لكم أبرز مميزات تلك التقنية الجديدة:



1-المعالجة السريعة.

2- توفير مقاومة ممتازة لمنع انزلاق السيارات.

3- المساهمة في سرعة تنفيذ الصيانة.

4- إطالة العمر الافتراضي لطبقة الرصف السطحية.

5-وتوفير سطح آمن وناعم.

6-عبارة عن طبقة اسفلتية رقيقة مكونة من مادة مستحلبات بيتومينه محسنة بالبوليمر وركام ومخلوطة.

7-سريعة التحضير وتحسن خواص الرصف القائم.

8-يتم التشغيل في حالة شبه سائلة.

9- تتحول من الحالة الشبه سائلة إلى طبقة قوية خلال ساعة.

10- تحقق وفرا اقتصاديا.

